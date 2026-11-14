गाजीपुर में इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत, VIDEO

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माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा और परिवार की उम्मीद बनकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाला इकलौता बेटा सड़क हादसे का शिकार हो गया। दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर लौट रहे 27 वर्षीय डॉ. नवदीप सिंह कुशवाहा की शुक्रवार रात पुआल लदे ट्रैक्टर से टकराकर मौत हो गई। ट्रैक्टर पर जरूरत से ज्यादा पुआल लदा था और उसकी एक ही लाइट जल रही थी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

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