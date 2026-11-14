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चार दिवसीय महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को महिलाओं ने किया खरना; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 14 Nov 2026 08:38 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 08:38 PM IST







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चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व डाला छठ के दूसरे दिन शनिवार को महिलाओं ने खरना किया। व्रती महिलाएं 15 नवंबर को रविवार को शाम में अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसको लेकर जनपद के 697 घाटों पर आकर्षक सजावट की गई है। महापर्व को लेकर घाटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ... और पढ़ें

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