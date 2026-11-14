गाजीपुर: झोपड़ी में सोने जा रहे वृद्ध पर सांड का हमला, दो बार जमीन पर पटका, मौत; छुट्टा पशुओं को लेकर आक्रोश
जिले के सबुनिया गांव में झोपड़ी में सोने जा रहे 90 वर्षीय शिवशंकर पर सांड ने हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद ग्रामीणों ने छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भेजने की मांग की है।
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गांवों और सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु अब लोगों की जान के लिए खतरा बनने लगे हैं। कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के सबुनिया गांव में शुक्रवार की रात झोपड़ी में सोने जा रहे 90 वर्षीय वृद्ध पर सांड ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि छुट्टा पशुओं के हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।
सबुनिया गांव निवासी शिवशंकर चौहान (90) शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद अपनी झोपड़ी में सोने जा रहे थे। रात करीब 10:30 बजे अचानक एक सांड झोपड़ी में घुस आया और उन पर हमला कर दिया। सांड के हमले से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई।
परिजनों में कोहराम
घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के दरवाजे पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शनिवार की सुबह कासिमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पुत्र बेचू चौहान ने पुलिस को तहरीर दी है।
परिजनों के अनुसार, शिवशंकर के दो पुत्र हैं। इनमें एक पुत्र बाहर रहकर निजी नौकरी करता है, जबकि बेचू गांव में ही रहता है। उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। वृद्ध की मौत से परिवार में मातम पसरा है।
इस घटना ने एक बार फिर छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि गांवों में सांड और अन्य छुट्टा पशु खुलेआम घूमते रहते हैं। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही राहगीरों और बुजुर्गों पर हमले का खतरा भी बना रहता है। कई बार लोग इन पशुओं के हमले में घायल हो चुके हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भेजने और गांवों को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सांड के हमले से वृद्ध की मौत हुई है। पुत्र की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।