महापर्व छठ: गाजीपुर के 697 घाटों पर आकर्षक सजावट, महिलाओं ने किया खरना; अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देंगी

दोपहर दो बजे के बाद व्रती महिलाओं तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों का गंगा घाटों के लिए निकलने का क्रम शुरु हो जाएगा। चार बजते-बजते सभी गंगा घाट श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से पट जाएगा। व्रती महिलाएं सुपेली में फल, पान की पत्ती, सुपारी, नारियल, अगरौटा आदि पूजा संबंधित सामानों को लेकर गंगा घाटों पर पहुंचेंगी। इसके बाद वेदी को गंगा जल से धोकर धूप-अगरबत्ती जलाने और ईख को लगाकर कलश स्थापित किया जाएगा।



करीब दो घंटे तक पूजन-अर्चन व्रती महिलाएं करेंगी। सूर्यास्त से पहले व्रती महिलाएं गंगा में पहुंचकर और हाथों में सुपेली लेकर सूर्य की उपासना करेंगी। बाद में अस्त होते सूर्य को व्रती महिलाओं के पुत्र, पति, बेटी सहित परिवार के अन्य सदस्यों अर्घ्य देंगे। वहीं खरना के कारण हर घर के माहौल में पवित्रता व भक्ति का रंग घुला हुआ नजर आया।