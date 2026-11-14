{"_id":"6af88b8146d82a558c0af311","slug":"video-sanitation-workers-not-show-up-locals-cleaned-pond-through-voluntary-community-labor-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"नहीं आए सफाईकर्मी, लोगों ने श्रमदान करके की पोखरे की सफाई; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकासखंड सैदपुर के तहत ग्राम पंचायत जमीन संदल में डाला छठ पूजा के लिए निजी पोखरे पर 52 बेदियों का निर्माण कराया गया है। हालांकि, घाट तक पहुंचने वाले रास्ते पर गंदे नालों का पानी बहने और बजबजाती नालियों की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में फैली गंदगी और दुर्गंध के बीच से होकर व्रती महिलाओं को पूजा के लिए घाट तक न पहुंचना पड़े, इसके लिए ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करके सफाई की।

... और पढ़ें