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नहीं आए सफाईकर्मी, लोगों ने श्रमदान करके की पोखरे की सफाई; VIDEO
विकासखंड सैदपुर के तहत ग्राम पंचायत जमीन संदल में डाला छठ पूजा के लिए निजी पोखरे पर 52 बेदियों का निर्माण कराया गया है। हालांकि, घाट तक पहुंचने वाले रास्ते पर गंदे नालों का पानी बहने और बजबजाती नालियों की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में फैली गंदगी और दुर्गंध के बीच से होकर व्रती महिलाओं को पूजा के लिए घाट तक न पहुंचना पड़े, इसके लिए ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करके सफाई की।
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