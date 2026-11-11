{"_id":"6af48a00234500eedd09949c","slug":"video-panic-ensues-at-phc-after-a-snake-is-found-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीएचसी में सांप निकलने से मची अफरा-तफरी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरहनी स्थित पीएचसी के परिसर में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चौकीदार छोटू राम के कमरे में अचानक एक विषैला सांप निकल आया। सांप को देखते ही चौकीदार सहित आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद लोगों ने लाठी-डंडे की मदद से सांप को कमरे से बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि, इस दौरान कुछ देर तक परिसर में भय का माहौल बना रहा।

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