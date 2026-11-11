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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Preparations for Chhath Puja in full swing at Tanda Kala and Sonbarsa Ganga ghats

टांडाकला और सोनबरसा गंगा घाटों पर डाला छठ की तैयारियां जोरों पर; VIDEO

Wed, 11 Nov 2026 09:21 PM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:21 PM IST
Preparations for Chhath Puja in full swing at Tanda Kala and Sonbarsa Ganga ghats
आगामी लोक आस्था के महापर्व डाला छठ को लेकर क्षेत्र के गंगा घाटों पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। टांडाकला और सोनबरसा गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व स्थानीय स्तर पर चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पर्व पर व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है।
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