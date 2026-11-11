{"_id":"6af4710e8e93e09c630721da","slug":"video-traditional-bhojpuri-chhath-songs-echo-station-offering-sense-belonging-passengers-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्टेशन पर गूंज रहे छठ के पारंपरिक भोजपुरी गीत, यात्रियों को मिल रहा अपनापन; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलवे जंक्शन पर इन दिनों ट्रेनों के आने-जाने की सूचना के साथ छठ के पारंपरिक भोजपुरी गीत भी गूंज रहे हैं। रेलवे प्रशासन की इस पहल से स्टेशन परिसर में छठ पर्व का माहौल बन गया है। लाउडस्पीकर पर बज रहे छठ गीत यात्रियों को अपनी मिट्टी और परंपरा से जुड़ाव का एहसास करा रहे हैं। बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत सहित अन्य औद्योगिक शहरों में रहते हैं। ये लोग होली, दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर घर लौटते हैं।

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