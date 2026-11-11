{"_id":"6af474e8efe8139b25088679","slug":"video-chandauli-police-distributed-free-helmets-to-50-vehicle-riders-in-sakaldiha-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंदौली: सकलडीहा में पुलिस ने 50 वाहन चालकों को बांटे मुफ्त हेलमेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को सकलडीहा कस्बे में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही 50 वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। पुलिस अधिकारियों ने हेलमेट को जीवन की सुरक्षा का कवच बताते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय इसका अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की अपील की।

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