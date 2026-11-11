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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Chandauli: Body of hospital worker, who had left home for duty, found on college premises

चंदौली: ड्यूटी के लिए घर से निकले अस्पतालकर्मी का कॉलेज परिसर में मिला शव

Wed, 11 Nov 2026 07:28 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:28 PM IST
Chandauli: Body of hospital worker, who had left home for duty, found on college premises
चंदौली। शहाबगंज थाना क्षेत्र के कनेरा गांव निवासी अस्पतालकर्मी पंकज चौबे (32) का शव बुधवार सुबह मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय परिसर स्थित एक कमरे में संदिग्ध हाल में मिला। वह मंगलवार सुबह घर से अस्पताल में ड्यूटी करने के लिए निकले थे। रात आठ बजे उन्होंने मां को फोन कर घर आने की बात कही थी, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजन रातभर उनकी तलाश करते रहे। बुधवार सुबह शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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