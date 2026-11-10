फरीदाबाद बीके अस्पताल में अनजान मरीज के बंधे हाथ-पैर

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बीके नागरिक अस्पताल में एक अनजान मरीज के हाथ-पैर बिस्तर से बंधे हैं। कर्मचारी बताते हैं कि हाथ खोलने पर वह अन्य मरीजों से मारपीट करता है। एक संस्था ने उसे 5 दिन पहले उपचार के लिए भर्ती कराया था। उसके बाद उसे कोई देखने नहीं आया, जिससे कर्मचारी परेशान हैं।

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