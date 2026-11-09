फरीदाबाद: मेवला महाराजपुर में 25 झुग्गियां में लगी आग, पुलिस जांच में जुटी

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फरीदाबाद में बीती रात को मेवला महाराजपुर के पास 20-25 झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग सारी झुकी झोपड़ियां जलकर हुई राख झोपड़िया में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आग पटाखे से लगी है या और कोई अन्य कारण रहा है मौके पर पहुंची पुलिस जांच करने में जुटी हुई है।

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