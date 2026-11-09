{"_id":"6af1941df57dba74770eb442","slug":"video-murder-in-faridabad-22-year-old-man-shot-dead-in-palwal-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में कत्ल: 22 साल के युवक की पलवल में गोली मारकर की हत्या, घटना स्थल पर दोस्त ही लेकर पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में कत्ल: 22 साल के युवक की पलवल में गोली मारकर की हत्या, घटना स्थल पर दोस्त ही लेकर पहुंचे

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST







Link Copied



बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के रहने वाले 22 वर्षीय रोहित शर्मा की पलवल में गोली मारकर की हत्या बता जा रहा है कि उसी के दोस्त उसको वहां से लेकर गए थे और यह भी पता नहीं चल पाया है कि उनकी किस बात को लेकर कहा सुनी हुई वहीं पर उसके दोस्तों ने की गोली मारकर हत्या कर दी । बीके नागरिक अस्पताल शवगृह पर घटनाक्रम की जानकारी देते मृतक रोहित शर्मा के चाचा। ... और पढ़ें

विज्ञापन