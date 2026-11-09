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फरीदाबाद: बी के चौक पर नगर निगम का टैंकर पलटा, बोल्ट टूटने से हादसा

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST







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फरीदाबाद के बी के चौक पर नगर निगम का पानी से भरा टैंकर पलटा। बोल्ट टूटने की वजह से हुआ हादसा।

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