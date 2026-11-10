मातम में बदली नई बाइक की खुशी: दो दोस्तों की मौत, पूजा कर लौट रहे थे मंदिर से घर; एक चूक पड़ी जिंदगी पर भारी

रोहित ने खरीदी थी नई बाइक

पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रोहित ने हाल ही में नई बाइक खरीदी थी। इसी खुशी में सोमवार शाम रोहित अपने दोस्त विशेष उर्फ गोलू, वसीम और विशाल के साथ परसोन मंदिर में पूजा करने गए थे। रोहित की नई बाइक पर पीछे विशेष बैठा हुआ था, जबकि वसीम और विशाल दूसरी बाइक पर सवार थे। मंदिर से वापस लौटते समय सेक्टर-46 में भारद्वाज चौक के पास दोनों मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार में थीं। इसी दौरान अचानक नियंत्रण बिगड़ने से रोहित की बाइक फिसल गई और दोनों दोस्त सड़क पर काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों लहूलुहान हो गए। पीछे आ रहे साथी वसीम और विशाल ने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।