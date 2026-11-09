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फरीदाबाद में दबंगों का कहर: रामनगर में युवकों पर डंडों से हमला, सिर में आई चोटें, अस्पताल में भर्ती

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST







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फरीदाबाद रामनगर में बीती रात कुछ दबंग युवकों ने रास्ते में जा रहे दो-तीन युवकों को डंडों से पिटा जिसमें रास्ते में जा रहे युवकों के सिर व पैर में काफी चोट आई। बीके नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन रवि घटनाक्रम की जानकारी देते हुए। ... और पढ़ें

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