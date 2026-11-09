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फरीदाबाद: सेक्टर-22 में कूड़े में आग से बढ़ा प्रदूषण, लोगों का सांस लेना मुश्किल

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST







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फरीदाबाद शहर में पहले से ही बढ़ रहा प्रदूषण, सेक्टर -22 में सड़क किनारे फैले कूड़े में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। धुएं के चलते सड़क से निकलने वाले लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। ... और पढ़ें

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