सोहना पुल के पास नशे में ई-रिक्शा चालक ने लगाया जाम, चालान

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सोहना पुल के पास मंगलवार को एक ई-रिक्शा चालक के नशे में होने से यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा की तलाशी ली तो उसमें से शराब की बोतल बरामद हुई। पुलिस ने चालक का नशे में वाहन चलाने और जाम लगाने के आरोप में चालान काटा।

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