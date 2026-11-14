51 हजार की कुश्ती में रामेश्वर पहलवान ने मारी बाजी, VIDEO

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रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के गोरडिहा गांव में 23वीं विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में दिल्ली समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से पहुंचे पहलवानों ने दमखम दिखाए। शानदार दांव-पेंच का प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित कर दिया। दंगल में कुल 28 जोड़ी पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर जोर आजमाइश की। रोमांचक मुकाबलों के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साहवर्धन किया।

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