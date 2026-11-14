अवैध खनिज परिवहन से अर्जित 4.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क, VIDEO

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अवैध खनिज परिवहन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों की 4.18 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे दो ट्रकों को भी जब्त किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मेविस टॉक ने इसकी जानकारी दी।

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