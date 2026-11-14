फलों की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़, गन्ने की रही सबसे ज्यादा मांग; VIDEO

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आस्था और लोकपरंपरा के महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पर्व की तैयारियों के तहत घरों में पूजा सामग्री, फल, सूप, दउरा और अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी जोर-शोर से चल रही है। शनिवार को भी बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ पूजन में विशेष महत्व रखने वाले गन्ने के साथ ही मौसमी फलों की भी खूब मांग रही।

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