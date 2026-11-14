सोनभद्र: 4.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अवैध खनिज परिवहन से खड़ा किया था करोड़ों का साम्राज्य; दो ट्रक भी जब्त

बालू-गिट़्टी के अवैध परिवहन से करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वाले तीन गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को अभियान चलाकर खुद व माता-पिता के नाम पर अलग-अलग जगह खरीदी गई जमीन और दो ट्रकों को कुर्क किया गया। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 4.18 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में गत जुलाई में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में नौ के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था।

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बताते चलें कि अधिकारियों का लोकेशन देकर खनिज बैरियर के सामने से बालू-गिट्टी लदी ट्रकों को पार कराने के मामले में चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी निवासी अरमान खान, छोटू यादव उर्फ अनिमेश, रंजीत कुमार उर्फ नेता यादव, अवई निवासी अशोक कुमार पाल, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहिजन कला निवासी बेचू यादव, परही निवासी आरिफ खान, इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी (मूल निवासी वैनी) अखिलेश उर्फ धीरज केशरी, ब्रह्मनगर कॉलोनी निवासी दिनेश्वर केशरी उर्फ भोनू और रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पोखरौध निवासी अनिल कुमार का नाम सामने आया था। उनकी गतिविधियों को देखते हुए गत दो जुलाई को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तत्कालीन कोतवाल रामस्वरूप वर्मा की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।