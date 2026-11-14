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छठ पूजा से पहले ही रेलवे क्राॅसिंग पर लगा लंबा जाम, रेंगते रहे वाहन; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 09:55 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 09:55 PM IST







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छठ पूजा की तैयारियों के बीच शनिवार सुबह रेलवे क्रासिंग पर एक बार फिर लंबा जाम लग गया। मालगाड़ी के गुजरने के लिए रेलवे फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। मालगाड़ी के गुजरने के बाद फाटक खुला, लेकिन इसके बावजूद जाम की स्थिति बनी रही। ... और पढ़ें

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