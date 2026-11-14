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छठ पूजा से पहले ही रेलवे क्राॅसिंग पर लगा लंबा जाम, रेंगते रहे वाहन; VIDEO
छठ पूजा की तैयारियों के बीच शनिवार सुबह रेलवे क्रासिंग पर एक बार फिर लंबा जाम लग गया। मालगाड़ी के गुजरने के लिए रेलवे फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। मालगाड़ी के गुजरने के बाद फाटक खुला, लेकिन इसके बावजूद जाम की स्थिति बनी रही।
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