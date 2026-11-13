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Sonebhadra News: सिटी न्यूज

Fri, 13 Nov 2026 11:31 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:31 PM IST
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city news
जिले में आज के कार्यक्रम:
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1 . शिविर : विश्व मधुमेह दिवस पर इंडियन मेडिकल एसोसिशन की ओर से रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान के पास रामजानकी मंदिर परिसर में मधुमेह जांच शिविर। सुबह 8 बजे।


2 . जागरूकता : मिशन शक्ति के तहत महिला कल्याण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम राॅबर्ट्सगंज में महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक करेगी। सुबह 11 बजे।
3 . जयंती: रॉबर्ट्सगंज जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन। सुबह 11 बजे
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4. कुश्ती दंगल: रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के गोरडिहा गांव में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन। दोपहर 3 बजे
5 . वेदी पूजन: रॉबर्ट्सगंज रामसरोवर तालाब के छठ घाट पर पूजा के लिए महिलाएं वेदी बनाएंगी। शाम 4 बजे
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