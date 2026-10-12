मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना कर किया संकीर्तन

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लाजपत नगर स्थित भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल की ओर से शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की गई। मुख्य संचालिका अनीता श्रीवास्तव ने मां की महिमा और पूजा का महत्व बताया। मुख्य यजमान पूजा और अदीप गुप्ता ने तिलक लगाकर ज्योत प्रज्वलित की। इसके बाद मां भगवती का संकीर्तन किया गया।

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