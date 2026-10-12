नवजोत सिंह की हत्या: एक गोली रीढ़ के पास, दूसरी पीठ पर लगी; कत्ल का सीसीटीवी फुटेज देखकर दहल गया लोगों का दिल

1 of 12 नवजोत हत्याकांड की पुलिस कर रही जांच - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







Link Copied



रामपुर के मिलकखानम थाना क्षेत्र के कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर शनिवार शाम कार वॉश सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार सवार दो नकाबपोश बदमाश सेंटर पर पहुंचकर नवजोत पर ताबड़तोड़ सात गोलियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं।



वारदात के बाद हमलावर बिलासपुर की ओर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे एक कार सेंटर पर रुकी। नवजोत अपने कार्यालय में बैठा था, तभी दो नकाबपोश बदमाश कार से उतरकर अंदर की ओर बढ़े।

वारदात के बाद हमलावर बिलासपुर की ओर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे एक कार सेंटर पर रुकी। नवजोत अपने कार्यालय में बैठा था, तभी दो नकाबपोश बदमाश कार से उतरकर अंदर की ओर बढ़े।

Trending Videos

2 of 12 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

नवजोत ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक हमलावर ने गोली चला दी, जिससे वह दुकान के बाहर गिर गया। जान बचाने के लिए नवजोत ने सेंटर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर लगातार गोलियां चलाते रहे। फुटेज में कुल सात राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई है।

3 of 12 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दो डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम

नवजोत सिंह के शव का दो डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इस दौरान शरीर पर गोली लगने के दो घाव सामने आए। इनमें एक गोली रीढ़ के पास और दूसरी पीठ पर लगी थी। उधर, वारदात के सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की ओर से कम से कम सात राउंड गोलियां चलाए जाने की बात सामने आई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 12 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आरोपी घर छोड़कर भागे

हत्या की वारदात में नामजद आरोपी भागे हुए हैं। हत्या के मुख्य आरोपियों की कोठी मृतक नवजोत सिंह की कोठी के ठीक सामने है। वारदात के बाद से कोठी पर कोई नजर नहीं आ रहा है। कोठी के बाहर सन्नाटा पसरा है। सामने ही रहने वाले नवजोत सिंह की हत्या के बाद आरोपियों के फरार होने से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।



विज्ञापन

5 of 12 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी