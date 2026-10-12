विधानसभा चुनाव की तैयारी: चार प्रतिशत ईवीएम के उपकरण खराब, इंजीनियरों की टीम कर रही जांच

विधानसभा चुनाव में प्रयोग में लाई जाने वाली ईवीएम और उसके उपकरणों की जांच बंगलुरू की टीम कर रही है। जिले में जांच के दौरान चार प्रतिशत ईवीएम के उपकरण खराब पाए गए हैं। अभी एक हजार ईवीएम के सेट की जांच चल रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम एवं वीवीपैट की जांच बंगलुरू स्थित भेल कंपनी के इंजीनियरों की एक टीम कांठ रोड वेयर हाउस में कर रही है।

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कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियंताओं की टीम ईवीएम, वीवीपैट की जांच कर रही हैं। जांच के दौरान 101 वीवीपैट, 125 कंट्रोल यूनिट (सीयू) , 42 बैलेट यूनिट (बीयू) खराब पाई गई हैं। इस प्रकार 2972 बीयू ,3030 वीवीपैट और 3055 सीयू मशीन सही पाई गई हैं। एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभी 2800 सेट की जांच की गई है।जांच में करीब तीन से चार प्रतिशत उपकरण खराब पाए गए हैं। अभी एक हजार सेट की जांच चल रही है। जांच कार्य पूरा होने के बाद अभियंताओं की टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ईवीएम के खराब उपकरण हटा दिए जाएंगे। जांच के दौरान आयोग के निर्देश पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मौजूदगी में मॉक पोलिंग भी कराई गई है।अभी तक किसी राजनीतिक दल ने ईवीएम को लेकर शिकायत नहीं की है। बता दें कि कुंदरकी विधानसभा उप चुनाव के बाद ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस में रखे गए थे। इधर जिला प्रशासन ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाले टेंट, दरी, बल्ली सहित अन्य सामानों के रेट का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया था लेकिन अभी इस मामले में आयोग से जिला प्रशासन को कोई जवाब नहीं मिला है।