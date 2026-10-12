मुरादाबाद के बिलारी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा सात का छात्र अतुल रोजाना की तरह शनिवार की सुबह तैयार होकर स्कूल गया था। अभी जाकर क्लासरूम में बैठा ही था कि उसे घुटन सी महसूस हुई। उसने शिक्षिका को बताया तो उन्होंने एक पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि वह डर से भागने और चिल्लाने लगा।

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इससे क्लास के बच्चे भी डर गए। तत्काल परिवार वालों को बुला लिया गया। सभी अतुल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक ने परीक्षण करने के बाद उसमें रेबीज की पुष्टि की। परिवार वाले कुछ देर बाद ही दिल्ली ले गए जहां रविवार को उसकी मौत हो गई।