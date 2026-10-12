नवजोत सिंह की हत्या: 'दादी' से शादी, रिश्तों का विवाद, कमलजीत कौर के बेटों ने मार डाला!; मर्डर से उठे कई सवाल

1 of 14 रामपुर में नवजोत सिंह की हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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यूपी के रामपुर जिले के मिलकखानम के कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।



नामजद आरोपियों में मृतक की पत्नी कमलजीत कौर के पहले पति से जन्मे दोनों बेटे भी शामिल हैं। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। उनके आने या न आने को लेकर चर्चा हो रही है। उधर, घटना के बाद मृतक के घर और वॉशिंग सेंटर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। परिजनों को सुरक्षा दी गई है, जबकि गांव में आरोपियों के घर पर सन्नाटा पसरा है।

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2 of 14 बिलासपुर निवासी नवजोद की हत्या - फोटो : संवाद







शनिवार शाम करीब सवा चार बजे कार से आए हमलावरों ने कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर स्थित गिल हब कार वॉशिंग सेंटर पर नवजोत सिंह को गोलियां मार दी थीं। गंभीर रूप से घायल नवजोत की मौके पर ही मौत हो गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हमलावरों ने मृतक के माता-पिता पर भी गोली चलाई थी।

3 of 14 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वारदात के बाद आरोपी कार से बिलासपुर की ओर भाग गए थे। मृतक के पिता निशान सिंह की तहरीर पर पुलिस ने टाहकलां गांव निवासी अबदीप सिंह, वीर सिंह, सनप्रीत सिंह, तरसेम सिंह और चरनजीत सिंह के अलावा खेड़ा कचनाल, थाना बिलासपुर निवासी राजनदीप सिंह, एक अन्य व्यक्ति और जोगनप्रीत सिंह के खिलाफ हत्या, साजिश रचने और हत्या की कोशिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

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4 of 14 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वारदात के बाद मृतक के घर और गिल हब कार वॉशिंग सेंटर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। परिजनों की सुरक्षा में उपनिरीक्षकों के साथ पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कमलजीत कौर को भी सुरक्षा में रखा गया है। वहीं, नामजद आरोपियों के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जाता है कि मृतक और उनके सौतेले बेटों के मकान आमने-सामने हैं। घटना के बाद से आरोपियों के घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है।





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5 of 14 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सीओ हर्षिता के अनुसार, मृतक के पिता की तहरीर पर आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।