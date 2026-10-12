सर्वर डाउन होने से छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में परेशानी

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हिंदू कॉलेज में छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए छात्र-छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर लगातार डाउन होने से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। दूरदराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को लाइन में लगने के बाद भी निराश लौटना पड़ रहा है। इससे उनका समय बर्बाद हो रहा है।

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