मेरठ: व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया ज्ञापन

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थाना देहली गेट पुलिस द्वारा व्यापारियों पर मुकदमा लिखे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। व्यापारी इमरान ने बताया कि नादिर अली बिल्डिंग की दुकानों की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए।

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