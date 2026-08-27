{"_id":"6a900369ccf09515050cbfe0","slug":"video-bustling-markets-ahead-of-raksha-bandhan-brisk-shopping-underway-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन से पहले बाजारों में रौनक, खूब हो रही खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी। भाई-बहन के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन कल शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्योहार की तैयारियां तेज हो गई हैं। बृहस्पतिवार को शहर के बाजारों में सुबह से ही रौनक दिखाई दी। महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी की। वहीं, मिठाई, घेवर, सेवइयां और फैनी की भी खरीदारी हो रही है। सजने संवारने के लिए महिलाएं ब्यूटी पार्लर पहुंच रही हैं। बाजार में चूड़ी, कंगन और कपड़ों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। संवाद

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