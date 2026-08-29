Mainpuri News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में शिक्षकों ने दिखाया दम
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 29 Aug 2026 11:01 PM IST
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मैनपुरी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के बीच बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन शिवमंगल सिंह ऑफिसर्स क्लब में किया गया। प्रतियोगिता में शिक्षकों ने दम दिखाया। महिला संवर्ग की अंजू विजेता और प्रबोध शाक्य उपविजेता रहीं। अंडर-45 आयु वर्ग के एकल मुकाबले में सुमित शुक्ला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नितिन मुकेश दूसरे स्थान पर रहे। इसी वर्ग के डबल्स मुकाबले में सुमित शुक्ला और विनीत की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि नितिन मुकेश और कुल प्रताप की जोड़ी उपविजेता रही। ओवर-45 आयु वर्ग के एकल मुकाबले में अतुल विजेता बने और पवन कुशवाहा उपविजेता रहे। डबल्स मुकाबले में पवन कुशवाहा और सुवनेश की जोड़ी ने विजेता का खिताब जीता, जबकि नवीन मिश्रा और श्याम किशोर पाठक की जोड़ी उपविजेता रही। बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान ब्लॉक व्यायाम शिक्षक सर्वेश यादव, अमरनाथ पचौरी, उमेश पीटीआई, प्रशांत कुमार, राहुल सक्सेना, जिला समन्वयक पुष्पेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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