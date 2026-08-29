Mainpuri News: मां-बेटी को पीटने की प्राथमिकी दर्ज

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किशनी। थाना क्षेत्र के गांव गुरहिया समान निवासी राधा देवी बहेलिया ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया कि शुक्रवार दोपहर गांव के श्याम सुंदर, सीता देवी और ऊषा देवी ने गाली-गलौज करते हुए उनकी विवाहित बेटी की लात-घूंसों से पिटाई कर दी। बेटी को बचाने पर उनको भी पीटा।