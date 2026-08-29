Mainpuri News: युवक को घेरकर मारी गोली, प्राथमिकी दर्ज

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कुरावली। दंगल के दौरान एक युवक को पांच लोगों ने घेरकर गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। परिजन उसे लेकर थाना कुरावली पहुंचे। पुलिस ने घायल के पिता की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ग्राम मिढ़ावली कलां निवासी शीलेंद्र सिंह ने प्राथमिकी में बताया कि 28 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे उनका पुत्र राज चौहान अपने दोस्त शशिकांत के साथ दंगल देखने गया था। वहां पहले से मौजूद हर्षित, राहुल, ऋषभ, लविश और अनेश ने राज को घेर लिया। हर्षित ने तमंचे से राज को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि आरोपी उनके परिवार से पहले से रंजिश मानते हैं। इसी रंजिश में आरोपियों ने राज को जान से मारने की नीयत से गोली मारी है। क्षेत्राधिकारी सच्चिदानंद सिंह और प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।