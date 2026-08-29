Mainpuri News: गर्म पानी गिरने से महिला झुलसी, पीजीआई रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 29 Aug 2026 10:56 PM IST
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मैनपुरी। मोहल्ला गोपाल नगर में शनिवार दोपहर गर्म पानी गिरने से एक महिला झुलस गई। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपाल नगर के रहने वाले शिवम मिश्रा की पत्नी स्वेच्छा शनिवार दोपहर को छह माह के पुत्र को नहलाने के लिए पानी गर्म कर रही थीं। खौलते पानी का भगोना बाथरूम में ले जा रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया। खौलता पानी गिरते ही स्वेच्छा की चीख सुनकर परिजन आ गए। ईएमओ डॉ. विकास यादव ने बताया कि महिला करीब 70 प्रतिशत तक झुलसी हैं। उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई सैफई रेफर किया गया है।
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