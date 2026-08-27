{"_id":"6a9003838fe3fcc52a0dcc50","slug":"video-allegation-of-fatal-beating-over-mobile-phone-theft-accusation-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मोबाइल चोरी के आरोप में पीट कर हत्या का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गांव प्यारपुर में बृहस्पतिवार सुबह 35 वर्षीय चंद्रपाल जाटव का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मृतक के परिजन गांव के ही लोगों पर मोबाइल चोरी के विवाद में पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, मृतक राजमिस्त्री का काम करता था, घटना के समय पत्नी और बच्चे घर पर नहीं थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

... और पढ़ें