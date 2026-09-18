ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान की आवश्यकता बताई, VIDEO

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गाजीपुर के रेवतीपुर विकासखंड क्षेत्र के डेढ़गांवा गांव स्थित शिवाला परिसर में शुक्रवार को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता मनोज राय ने ग्रामीणों से आगामी विधानसभा चुनाव और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। इस मौके पर विनोद खरवार, विनोद कुमार उपाध्याय, ओंकारनाथ राय, दीनबंधु राय, हरिपाल राय, दुर्गेश राय आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता श्रीनिवास राय एवं संचालन अनूप राय ने किया।

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