Ghazipur News: नौ पदकों के साथ टाउन नेशनल इंटर कॉलेज बना ओवरऑल चैंपियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:51 AM IST
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गाजीपुर। जग नारायण इंटर कॉलेज, बीरपुर के नेतृत्व में शुक्रवार को शहर के मिश्रबाजार स्थित राजकीय सिटी इंटर कॉलेज के रणदीप सभागार में 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयी बालक व बालिका योग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
कुछ नौ पदकों के साथ टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर प्रतियोगिता के ऑल ओवर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।
जिला क्रीड़ा सचिव आकाश सिंह ने बताया कि टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर ने सात स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ प्रथम स्थान पर रही। वहीं, बापू इंटर कॉलेज सादात चार स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।
श्री बेनी सिंह इंटर कॉलेज लच्छीपुर दौलतपुर और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैदपुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य अतिथि डीआईओएस श्री प्रकाश सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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इस मौके पर विशिष्ट अतिथि विनय गुप्ता, सिटी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश यादव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शालिनी श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय, पर्यवेक्षक शिवशंकर गिरि आदि मौजूद रहे।
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कुछ नौ पदकों के साथ टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर प्रतियोगिता के ऑल ओवर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।
जिला क्रीड़ा सचिव आकाश सिंह ने बताया कि टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर ने सात स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ प्रथम स्थान पर रही। वहीं, बापू इंटर कॉलेज सादात चार स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।
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श्री बेनी सिंह इंटर कॉलेज लच्छीपुर दौलतपुर और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैदपुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य अतिथि डीआईओएस श्री प्रकाश सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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इस मौके पर विशिष्ट अतिथि विनय गुप्ता, सिटी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश यादव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शालिनी श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय, पर्यवेक्षक शिवशंकर गिरि आदि मौजूद रहे।