किसी जाति या धर्म का नहीं होता बलिदानी : सुनील

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि बलिदानी किसी जाति या धर्म का नहीं, बल्कि पूरे देश का बेटा होता है। उन्होंने माता-पिता को धन्य बताया, जिन्होंने अपनी संतान को देश सेवा के लिए समर्पित किया। विज्ञापन

युवाओं को बलिदानी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। सपा नेता महेंद्र चौहान ने कहा कि जवानों का बलिदान कभी जाया नहीं होता है।

इस मौके पर सैय्यदा शादाब फातिमा, डॉ. रमाशंकर राजभर, कैलाश यादव, संदीप यादव, नागेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि बलिदानी किसी जाति या धर्म का नहीं, बल्कि पूरे देश का बेटा होता है। उन्होंने माता-पिता को धन्य बताया, जिन्होंने अपनी संतान को देश सेवा के लिए समर्पित किया।युवाओं को बलिदानी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। सपा नेता महेंद्र चौहान ने कहा कि जवानों का बलिदान कभी जाया नहीं होता है।इस मौके पर सैय्यदा शादाब फातिमा, डॉ. रमाशंकर राजभर, कैलाश यादव, संदीप यादव, नागेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।

मरदह। देऊपुर में बलिदानी हरेंद्र यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। शुभारंभ बलिदानी की प्रतिमा पर उनकी माता प्रभावती देवी, पत्नी निर्मला देवी, बेटे रोहित यादव व राज यादव ने पुष्पांजलि अर्पित कर की।