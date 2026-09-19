Ghazipur News: स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए बीएचएमएस प्रशिक्षुओं की हड़ताल 7वें दिन भी जारी

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इस दौरान महाविद्यालय पहुंचे एचएमएआई के सदस्यों ने हड़ताल पर बैठे प्रशिक्षुओं को संगठन का समर्थन पत्र सौंपा। बीएचएमएस के प्रशिक्षुओं की तरफ से बीते कई वर्षों से स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग की जा रही थी। पर उनकी इस मांग पूरी करने के लिए शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।ऐसे में प्रशिक्षुओं के पास हड़ताल करने का अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मान लेती है। तब तक हमारी यह हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर डॉ. दीपक कुमार, डॉ. हसन रजा मलिक, डॉ. दिवाकर रावत, डॉ. सुधीर, डॉ. आमीन आदि मौजूद रहे।