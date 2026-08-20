चकिया में छात्रों की बड़ी बैठक, 48 घंटे का अल्टीमेटम; VIDEO

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आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया के प्राचार्य को निलंबित करने और छात्र को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को छात्रों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रों ने मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

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