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Chandauli News: योजनाओं की जानकारी लेने सदर ब्लॉक पहुंचे ग्रामीण

Tue, 06 Oct 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:53 AM IST
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Villagers arrived at the Sadar Block to seek information about the schemes.
सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को सदर ब्लॉक परिसर में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर लोगों को योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ब्लॉक प्रमुख सदर संजय सिंह ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों से योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए।
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