Chandauli News: जेम पोर्टल से ही होगी सरकारी खरीद

विज्ञापन

जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों और लेखाकारों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया और शासन के नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। डीएम ने निर्देश दिया कि विभागों में शत-प्रतिशत सरकारी खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।प्रोजेक्टर के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर खरीद की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। विशेषज्ञों ने लॉगिन करने से लेकर वस्तुओं और सेवाओं का चयन, टेंडर प्रक्रिया, बिड जनरेट करने, खरीद और भुगतान तक की व्यावहारिक जानकारी दी। पोर्टल में हाल में किए गए बदलावों और नए नियमों से भी अवगत कराया गया।