{"_id":"6aa6922095529df803059679","slug":"video-child-on-bicycle-gets-trapped-in-open-main-hall-in-khurja-rescued-by-locals-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"खुर्जा में खुले मेन हॉल में फंसा साइकिल सवार बच्चा, लोगों ने बचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के खुर्जा स्थित सुभाष मार्ग पर पानी टंकी के पास खुले पड़े मेन हॉल में रविवार सुबह साइकिल सवार एक बच्चा फंस गया, जिसमें वह चोटिल हो गया। राहगीरों ने फंसे हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार शिकायत के बावजूद मेन हॉल बंद नहीं हो रहा, जिस कारण कभी भी बड़ हादसा हो सकता है।

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