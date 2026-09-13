बुलंदशहर: दुकान में घुसकर युवक पर धारदार हथियार से हमला, वीडियो वायरल

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बुलंदशहर जिले के खुर्जा के कालिंदी कुंज कॉलोनी के पास दुकान में घुसकर युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें युवक अपनी जान बचाने के लिए दुकान में छिप रहा है, लेकिन आरोपी उस पर धारदार हथियार व लोहे की रॉड से हमला कर रहे हैं।

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