फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Ganga's water level drops by three feet

Bulandshahar News: गंगा का तीन फीट जलस्तर घटा

Sat, 12 Sep 2026 11:02 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
Ganga's water level drops by three feet
अहार में कम हुआ गंगा का जलस्तर, कटाान जारी। संवाद
नरसेना/आहार/अनूपशहर/नरौरा। गंगा के रौद्र रूप से खादर क्षेत्र के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से उफान पर चल रही गंगा का जलस्तर शनिवार को करीब तीन फीट नीचे उतर गया। अनूपशहर के घाटों से भी पानी धीरे-धीरे उतरने लगा है।
विज्ञापन

हालांकि, जलस्तर घटने के बाद भी खादर में गंगा का कटान थम नहीं रहा है। पानी का वेग अभी भी तेज है, जिससे कटान खतरनाक रूप ले चुका है। आहार क्षेत्र में वन विभाग के प्लांटेशन में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वन विभाग के डिप्टी रोहन चौधरी ने बताया कि तेज बहाव से सैकड़ों कीमती पेड़ गंगा में बह गए। विभाग की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया है।
विज्ञापन

कटान लगातार प्लांटेशन के अंदर की ओर बढ़ रहा है। नरौरा गंगा बैराज पर पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में नौ हजार क्यूसेक की गिरावट दर्ज की गई। सिंचाई विभाग हेडवर्क्स के एसडीओ अंकित सिंह ने बताया कि शनिवार को बैराज से डाउन स्ट्रीम में 77819 क्यूसेक पानी की निकासी हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

गत दिवस 86985 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। बैराज से निकली एलजीसी नहर में 8,099 क्यूसेक और पीएलजीसी नहर में 4618 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गिरावट के बाद जलस्तर ऑर्डिनरी फ्लड की श्रेणी में आ गया है।


फतेहपुर गुर्जर में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां गंगा किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को निगल रही है। पिछले कई दिनों में सैकड़ों बीघा जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। किसान बलबीर और राजेंद्र के अनुसार, वे अपनी फसल और जमीन को बहता देख बेबस हैं। एई ड्रेनेज अमित किशोर ने बताया कि जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा टल गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed