वारदात के 10 दिन बाद चोर गिरफ्तार: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी पकड़ा, गोली लगने से घायल; तमंचा और नकदी बरामद
पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ में चोरी के आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। 3 सितंबर 2026 को प्रीत विहार कॉलोनी में हुई चोरी उसने कबूली।
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यूपी के बुलंदशहर जिले के प्रीत विहार कॉलोनी में दस दिन पहले चोरी करने वाला आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान रविवार सुबह पुलिस और आरोपी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी नौशाद के एक गोली लगी। घायल अवस्था में आरोपी को जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी से 12 हजार रुपए नकदी, तमंचा और बाइक बरामद की गई।
सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि रविवार सुबह खुर्जा नगर पुलिस झाझर रोड पर चेकिंग कर रही थी।तभी बाइक सवार एक युवक को रोका गया। पुलिस को देख आरोपी बाइक वापस मोड़कर भागने लगा, जिसका पीछा करने पर पुलिस ने आगे घेराबंदी कर आरोपी को रोक लिया। पुलिस से घिरता देख आरोपी ने फायरिंग की, बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी और वह घायल होकर वहीं गिर गया।
आरोपी की पहचान नौशाद निवासी सारसौल जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई। सीओ ने बताया कि आरोपी पर पूर्व में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चोरी की फिराक में क्षेत्र में घूम रहा था। दस दिन पहले प्रीत विहार कॉलोनी में जीतन शर्मा के घर हुई चोरी की घटना को उसने ही अंजाम दिया था।