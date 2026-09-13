वारदात के 10 दिन बाद चोर गिरफ्तार: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी पकड़ा, गोली लगने से घायल; तमंचा और नकदी बरामद

सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि रविवार सुबह खुर्जा नगर पुलिस झाझर रोड पर चेकिंग कर रही थी।तभी बाइक सवार एक युवक को रोका गया। पुलिस को देख आरोपी बाइक वापस मोड़कर भागने लगा, जिसका पीछा करने पर पुलिस ने आगे घेराबंदी कर आरोपी को रोक लिया। पुलिस से घिरता देख आरोपी ने फायरिंग की, बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी और वह घायल होकर वहीं गिर गया।