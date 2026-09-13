लोगों ने बचाई बच्चे की जान: एक महीने से खुला है 'मौत का मुंह', बड़े हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन? वीडियो

राहगीरों ने बचाई बच्चे की जान

वार्ड सभासद गोलू माहौर ने बताया कि रविवार सुबह एक साइकिल सवार बच्चा मार्ग से गुजर रहा था। जो साइकिल समेत अचानक मेन हॉल में गिर गया। गनीमत रही कि राहगीरों ने उसको पहले ही पकड़ लिया और अंदर नहीं गिरा। लोगों ने सावधानी से बच्चे को ऊपर खींच लिया। बच्चे के पैर व हाथ में चोट लगी थी। इसके बाद बच्चा रोते हुए साइकिल लेकर चला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।