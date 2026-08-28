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औरैया: पैसों के विवाद में रेलवे ट्रैक पर पहुंची महिला, ट्रेन के सामने जाने से पहले लोगों ने बचाया

Fri, 28 Aug 2026 08:24 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:24 PM IST
Railway Track Amid Money Dispute in Achalda, Rescued by Locals
पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद से नाराज एक महिला शुक्रवार शाम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई और ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश की। महिला को रेलवे ट्रैक पर खड़ा देख आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया। लोगों ने महिला को ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर बैठाया और पुलिस को सूचना दी।
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