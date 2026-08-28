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औरैया: पैसों के विवाद में रेलवे ट्रैक पर पहुंची महिला, ट्रेन के सामने जाने से पहले लोगों ने बचाया

प्रसून शुक्ला

Updated Fri, 28 Aug 2026 08:24 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 08:24 PM IST







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पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद से नाराज एक महिला शुक्रवार शाम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई और ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश की। महिला को रेलवे ट्रैक पर खड़ा देख आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया। लोगों ने महिला को ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर बैठाया और पुलिस को सूचना दी। ... और पढ़ें

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